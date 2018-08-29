У Яворові урочисто зустріли бійців 24-ї механізованої бригади, які повернулися зі Сходу (фото)

Військові пройшли урочистою ходою від місця постійної дислокації бригади до площі Ринок.

Упродовж дороги колону вітали з квітами і прапорами рідні, волонтери, які допомагали бригаді на Сході, мешканці й гості міста. Армійці несли портрети побратимів, які загинули на Донбасі за час війни, пам’ять полеглих Героїв ушанували хвилиною мовчання.

До зустрічі військових приєдналися представники влади району й області.

«Перше і, мабуть, головне – від двох з половиною мільйонної Львівщини дякую вам, що ви повернулися додому живими. Це велике щастя, коли дитина знову бачить тата, який повернувся додому. Ми заплатили за війну дуже велику ціну. 291 воїн повернувся додому навічно Героєм. З них практично половина – це бійці Королівської 24-ї бригади. Я переконаний, що коли у травні-червні 2014 року ви їхали на Схід – це була зовсім інша бригада, зовсім інші воїни, ніж ті, яких ми маємо велику честь зустрічати сьогодні на Яворівщині. Три з половиною роки не пройшли даремно. Ця війна змінила нас. Ця війна дала нам відчуття свободи, незалежності. Я переконаний, що відчуття незалежності і та довіра, яка сьогодні є у війська – це, мабуть, найголовніше. Сьогодні вам і нам є що захищати. Держава змінюється – важко і з великими потугами. Ми сьогодні захищаємо не лише землю, родину і державу, але й те, що суспільство крок за кроком рухається уперед», – звернувся до військових голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Очільник Львівщини вручив багатьом військовослужбовцям державні нагороди, а також грамоти облдержадміністрації та подяки голови облдержадміністрації.