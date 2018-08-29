У Національному музеї відкрили виставку «Ікони риботицьких майстрів»

Виставка присвячена творчості осередку майстрів церковного мистецтва в містечку Риботичі поблизу Перемишля
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28 серпня в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відкрили виставку «Ікони риботицьких майстрів» (1670-ті –1750-ті рр.) зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та приватних колекцій.

Виставка присвячена творчості одного осередку майстрів церковного мистецтва, який знаходився у містечку Риботичі поблизу Перемишля на українській етнографічній території Надсяння (тепер – Польща). На виставці представлено понад 100 ікон цих майстрів.

Риботицькі майстри були активними у 1670-ті –1750-ті рр., працюючи над оздобленням не тільки навколишніх церков, а й доволі віддалених від Риботич храмів на Лемківщині, Західній Бойківщині, Любачівщині, Закарпатті. Насьогодні територія, звідки загалом походять твори риботицьких майстрів, належить до складу чотирьох держав: України, Польщі, Словаччини та Угорщини. Географія походження творів, представлених на виставці охоплює Бойківщину, Надсяння та Лемківщину. Більшість ікон експонують уперше.

Риботицькі майстри мали велику популярність серед місцевого населення і виразну упізнавану манеру малярства. В документах описів церков XVIII ст. Перемиської єпархії знаходимо часті згадки про ікони «риботицької роботи». Ці майстри мали улюблені теми та образи, які вони представляли на своїх іконах. Унікальними в українському мистецтві є ікони Різдва Христового з історією дитинства, які відомі лише за творами риботицьких майстрів.

Виставка має на меті показати у чому полягає особливість ікон риботицьких майстрів, чому їхні твори були такими популярними, виявити як розвивалася діяльність осередку та розказати про українську історію Риботич.

Виставка триватиме до 14 жовтня 2018 р.

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