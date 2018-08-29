У Львові пропонують забезпечити учнів безкоштовними сніданками

У Львові зареєстрували е-петицію «Здорове харчування школярів», в якій пропонується передбачити у міському бюджеті на 2019 рік фінансування для забезпечення якісними сніданками учнів усіх шкіл міста.

Автором петиції виступив львів’янин Олександр Козловський.

«Правильне харчування є одним із найважливіших чинників, що впливає на здоров’я дітей. Загальновідомо, що основою здорового денного раціону є гарячий сніданок. Ситі ще з ранку школярі краще навчаються, швидше концентруються й мають більше енергії. Аналізуючи реформу системи освіти щодо українських школярів в частині харчування (забезпечення сніданками) можна констатувати, що учні усіх шкіл Львова будуть позбавлені можливості отримувати безкоштовні сніданки у 2019 навчальному році, оскільки їх фінансування не передбачено державним бюджетом», – ідеться у електронній петиції.

На думку автора петицію ситуацію потрібно виправляти, передбачивши у бюджеті Львова на 2019 рік фінансування в повному обсязі для забезпечення якісними сніданками учнів усіх шкіл міста Львова.

Підтримати петицію можна тут.

Нагадаємо, для того, щоб е-петиція потрапила на розгляд Львівської міської ради, вона повинна зібрати 500 голосів.