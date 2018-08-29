ПриватБанк розпочав акцію для уQRаїнської молоді “Квиток до знань!”
З 1 вересня до 31 грудня оплативши проїзд в електротранспорті у Дніпрі, Сумах та Львові будь-якою карткою ПриватБанк за допомогою спеціального термінала або через QR-код можна отримати другу поїздку безкоштовно – https://promos.privatbank.ua/ua/kvytok-do-znan.
Як повідомляє прес-служба фінансової установи, учасником акції може стати клієнт ПриватБанку – власник будь-якої картки ПриватБанку, віком від 14 до 23 років з наявністю ІПН, який за період проведення акції буде здійснювати оплату у міському електротранспорті будь-якою карткою ПриватБанку. Вартість другої поїздки в день – безкоштовна. Заохочення повертається на рахунок картки, з якої проведено оплату проїзду чи будь-яку іншу власну картку ПриватБанку в гривні учасника акції, не пізніше 20 числа місяця, наступного за минулим. Акція триватиме з 1 вересня до 31 грудня 2018 року включно.
Усього у Львовi з початку впровадження проекту електронного квитка від ПриватБанку пасажирами здiйснено понад 1 717 тис. оплат проїзду у транспорті через QR-код. Нещодавно пасажирам представлена нова зручність – валідатори, термінали, за допомогою яких пасажири можуть безготівково сплачувати за проїзд карткою будь-якого банку. Таку технологію вже випробували у українських містах. Наприклад, у Дніпрі працює 193 валідатори ПриватБанку для трамваїв (по 3 валідатори у кожен вагон). Кривий Ріг вже встановив 9 валідаторів у трамваях і 10 у тролейбусах. У львівських трамваях встановлені 45 пристроїв, у найближчий час запрацює ще і 36 валідаторів на тролейбусах. Ще 20 одиниць обладнання функціонують у сумських автобусах і тролейбусах, 1 пристрій встановили в Марганці і 2 в автобусах Авдіївки.