ПриватБанк розпочав акцію для уQRаїнської молоді “Квиток до знань!”

З 1 вересня до 31 грудня оплативши проїзд в електротранспорті у Дніпрі, Сумах та Львові будь-якою карткою ПриватБанк за допомогою спеціального термінала або через QR-код можна отримати другу поїздку безкоштовно – https://promos.privatbank.ua/ua/kvytok-do-znan.

Як повідомляє прес-служба фінансової установи, учасником акції може стати клієнт ПриватБанку – власник будь-якої картки ПриватБанку, віком від 14 до 23 років з наявністю ІПН, який за період проведення акції буде здійснювати оплату у міському електротранспорті будь-якою карткою ПриватБанку. Вартість другої поїздки в день – безкоштовна. Заохочення повертається на рахунок картки, з якої проведено оплату проїзду чи будь-яку іншу власну картку ПриватБанку в гривні учасника акції, не пізніше 20 числа місяця, наступного за минулим. Акція триватиме з 1 вересня до 31 грудня 2018 року включно.