ПриватБанк дарує клієнтам незабутню вечерю за кордоном

Приз по акції “Столик вже заброньовано!” – подарунковий сертифікат на вечерю в найкращому ресторані міста авіаподорожі клієнта, успішно прибув до Львова, де був вручений переможцю першого етапу акції Чабану Михайлу Богдановичу.

“Коли я почув, що став переможцем, подумав, що це – жарт. Але від мене нічого не вимагали, а навпаки – дарували! – говорить пан Михайло. – Мені сподобалось, що для того, щоб виграти приз від ПриватБанку, не треба було реєструватись, я ж фактично нічого особливого не робив – просто придбав авіаквиток у Приват24, і от маєш, тобто маю – такий вишуканий приз! Моя подорож до Риму тепер буде набагато цікавішою і смачнішою”.

Переможець першого етапу акції львів’янин Михайло Богданович Чабан – давній клієнт ПриватБанку, працює директором дитячого будинку “Родинний дім “Покрова” при чоловічому монастирі, де у теплій атмосфері виховується 50 хлопців. Найбільше пану Михайлу подобається мобільний додаток “Приват24”, завдяки якому не потрібно відвідувати відділення банку, щоб здійснити звичні фінансові транзакції.

Акції “Столик вже заброньовано!” триває з з 23 липня до 20 вересня 2018 р. В акції беруть участь усі клієнти, які купили авіаквитки в будь-якому каналі ПриватБанку та оплатили його карткою Mastercard. Окрема реєстрація не вимагається – клієнт автоматично стає учасником акції у разі купівлі авіаквитка. За весь період дії акції клієнт може стати переможцем один раз. Переможець визначається кожні 10 днів, а саме: 2 серпня 2018 р., 13 серпня 2018 р., 22 серпня 2018 р., 3 вересня 2018 р., 11 вересня 2018 р., 21 вересня 2018 р.

Ще більше інформації про актуальні акції ПриватБанку – на сайті та у соціальній мережі.