Перший урок у школах Львівщини буде патріотичним

Перший урок у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Львівщини відбудеться під гаслом «Я – українець»

“У навчальному процесі значну увагу варто приділяти національно-патріотичному вихованню. Тому перший урок буде патріотичного спрямування – теми можуть бути різними. Зокрема у першому класі – «Я люблю свою країну» чи «Діти об’єднують Україну», а у старших класах ці теми можуть бути поглиблені», – наголосила директор департаменту освіти і науки Львівська ОДА Любомира Мандзій.

Зазначимо, 1 вересня у школах Львівщини очікують 270 457 учнів.