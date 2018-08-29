На Старосамбірщині раптово померла 20-річна дівчина

Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено

Учора, 28 серпня, 07:55 до Старосамбірського відділення Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне про те, що у одному із сіл району раптово, до приїзду екстреної медичної допомоги померла 20-річна місцева мешканка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. В ході огляду ознак насильницької смерті не виявлено, однак за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України з додатковою відміткою природна смерть.

На даний час призначено експертизу, встановлюються усі обставини та причини раптової смерті молодої дівчини, триває досудове розслідування.