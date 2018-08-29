На середу, 29 серпня, Львівщина не отримала жодного пакета малюка, який уряд обіцяв з 1 вересня вручати кожній родині, в якої народиться немовля, хоча на область замовили майже 9 тисяч бейбі-боксів. Коли вони надійдуть, наразі достеменно невідомо. Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на заступника директора департаменту соціального захисту ЛОДА Віктор Степанюк.

Уряд анонсував, що з 1 вересня кожній родині, в якої народилося дитя, у пологовому відділенні вручатимуть «Пакет малюка» або бейбі-бокс, в якому будуть найнеобхідніші речі для немовляти. Вартість такого пакета – майже 5 тис. грн.

До 1 вересня залишилося два дні, але Львівщина поки що не отримала жодного пакета малюка, і коли вони надійдуть, наразі невідомо.

«За прогнозами департаменту охорони здоров’я ЛОДА на Львівщині до кінця січня 2019 року мало б народитися 8 900 немовлят. Саме стільки бейбі-боксів ми й замовили. Наразі їх нема. Коли вони надійдуть? Це залежить від Києва», – сказав Віктор Степанюк.

Також не відомо, чи отримає Львівщина готові бейбі-бокси, чи гроші, за які на місці формуватимуть пакет малюка. Хоча працівники соцзахисту кажуть, що, найімовірніше привезуть готові.

Поставки бейбі-боксів, за словами Віктора Степанюка, мають бути щомісяця. Працівники соцзахисту спільно з департаментом охорони здоров’я ЛОДА визначили складське приміщення, де їх зберігатимуть (за відповідної вологості, температури тощо), і вже звідти пакети розвозитимуть у пологові відділення.

«Відпрацювати схему доставки бейбі-боксів у пологові відділення не складе жодних труднощів. Спільно з департаментом охорони здоров’я ми це зробимо буквально за 30 хвилин. Головне зараз – отримати їх і розпочати процес видачі», – додав Віктор Степанюк.

За словами чиновника, якщо станеться так, що бейбі-бокси не встигнуть надійти до 1 вересня, і Львівщина отримає їх 5 чи 10 вересня, усі сім’ї, в яких з 1 вересня 2018 року народилися діти, обов’язково отримають пакети малюка.

Нагадаємо, як інформували в департаменті фінансів Львівської ОДА, за попередніми розрахунками, з державного бюджету на пакунки малюка область очікує 34,3 млн гривень.