Львів’яни вшанували пам’ять загиблих у Іловайську (фото)

Сьогодні в день 4-ої річниці Іловайського котла біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові кілька сотень містян прийшли, аби вшанувати пам’ять загиблих воїнів. Символікою заходу стали достиглі соняхи, переплетені чорно-червоними стрічками.

Опісля молитви, присутні згадали перебіг подій 10 серпня – 2 вересня 2014 року. Свої слова подяки захисникам України озвучували військові та матері загиблих.

Нагадаємо, пік Іловайської трагедії припав на 29 серпня 2014 року. 366 українських воїнів загинуло, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапили в полон. Вцілілі учасники тих подій називають більшу кількість загиблих.

Фото: Роксолана Мудрак