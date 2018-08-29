Львів’ян запрошують на І Фестиваль збройових мистецтв
Учасники фестивалю презентують збройові мистецтва, які є традиційними та поширеними в нашому регіоні
1 вересня у рамках фестивалю вуличної їжі Street Food So Good у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відбудеться Перший Фестиваль збройових мистецтв. Початок – о 16.00
Учасники Фестивалю презентують збройові мистецтва, які є традиційними та поширеними у нашому регіоні. У програмі – показові виступи клубів та організацій, які займаються збройовими та бойовими мистецтвами.
Організатор: Львівський відокремлений підрозділ Федерації ножового бою та збройових мистецтв.
На фестивалі будуть представленні:
- «Чорна Галич» – організація, яка здійснює історичні реконструкції XIII століття: середньовічної культури, побуту, битв
- Львівський клуб кендо «Lviv Kendo Kai»
- Школа бойового гопака «Вовк»;
- Практична вулична система самозахисту «Metod Street Self Defence» (MSSD)
- Школа виживання «Білі Вовки»
- Школа Бойового Гопака ім. І. Богуна
- Школа кунг-фу «Сі Вонг Мо Гвун» (See Wong Mo Gwoon)
- Федерація ножового бою та збройових мистецтв».