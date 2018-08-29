Львів’ян запрошують на І Фестиваль збройових мистецтв

Учасники фестивалю презентують збройові мистецтва, які є традиційними та поширеними в нашому регіоні
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Фото: obnova-fest.cv.ua

1 вересня у рамках фестивалю вуличної їжі Street Food So Good у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відбудеться Перший Фестиваль збройових мистецтв. Початок – о 16.00

Учасники Фестивалю презентують збройові мистецтва, які є традиційними та поширеними у нашому регіоні. У програмі – показові виступи клубів та організацій, які займаються збройовими та бойовими мистецтвами.

Організатор: Львівський відокремлений підрозділ Федерації ножового бою та збройових мистецтв.

На фестивалі будуть представленні:

  • «Чорна Галич» – організація, яка здійснює історичні реконструкції XIII століття: середньовічної культури, побуту, битв
  • Львівський клуб кендо «Lviv Kendo Kai»
  • Школа бойового гопака «Вовк»;
  • Практична вулична система самозахисту «Metod Street Self Defence» (MSSD)
  • Школа виживання «Білі Вовки»
  • Школа Бойового Гопака ім. І. Богуна
  • Школа кунг-фу «Сі Вонг Мо Гвун» (See Wong Mo Gwoon)
  • Федерація ножового бою та збройових мистецтв».
Позначки: