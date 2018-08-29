Львів’ян запрошують на І Фестиваль збройових мистецтв

Учасники фестивалю презентують збройові мистецтва, які є традиційними та поширеними в нашому регіоні

1 вересня у рамках фестивалю вуличної їжі Street Food So Good у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відбудеться Перший Фестиваль збройових мистецтв. Початок – о 16.00

Учасники Фестивалю презентують збройові мистецтва, які є традиційними та поширеними у нашому регіоні. У програмі – показові виступи клубів та організацій, які займаються збройовими та бойовими мистецтвами.

Організатор: Львівський відокремлений підрозділ Федерації ножового бою та збройових мистецтв.

На фестивалі будуть представленні: