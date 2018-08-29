Де зупинятиметься еко-бус у вересні (розклад)

У Львові продовжують приймати відпрацьовані лампи і батарейки для утилізації

Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР повідомив про стоянки еко-буса у вересні. Нагадаємо, зараз у Львові є 207 пунктів збору батарейок: школи, комунальні підприємства, супермаркети, ринки та ін.

Графік стоянок еко-буса у вересні:

10:00−13:00 Субота 01.09.2018 Львівська міська рада (пл. Ринок, 1)

10:00−13:00 Субота 01.09.2018 Супермаркет «Арсен» (вул. Зелена, 147)

14:00−17:00 Субота 01.09.2018 ТВК «Південний» (вул. І. Виговського, 100)

14:00−17:00 Субота 01.09.2018 Супермаркет «Арсен» (просп. В. Чорновола, 93)

14:00−17:00 Середа 05.09.2018 ТЦ «Рукавичка» (м. Винники, вул. Галицька)

14:00−17:00 Середа 05.09.2018 ТЦ «Рукавичка» (смт. Брюховичі, вул. Львівська, 23а)

14:00−17:00 П’ятниця 07.09.2018 ДАБІ м. Львова (вул. Угорська, 7)

14:00−17:00 П’ятниця 07.09.2018 Ринок «Балатон» (вул. Гетьмана І. Мазепи, 11)

10:00−13:00 Субота 08.09.2018 Ринок «Санта Барбара» (просп. Ч. Калини, 105)

14:00−17:00 Субота 08.09.2018 Торговий центр «BAM» (вул. Б. Хмельницького, 214)

14:00−17:00 П’ятниця 14.09.2018 Торговий центр «BAM» (вул. Наукова, 35а)

14:00−17:00 П’ятниця 14.09.2018 Торговий центр «Скриня» (вул. Городоцька, 179)

10:00−13:00 Субота 15.09.2018 Супермаркет «Наш край» (вул. Пасічна, 42)

10:00−13:00 Субота 15.09.2018 ТЦ «Вопак» (вул. Широка, 66)

14:00−17:00 Середа 19.09.2018 ТЦ «Рукавичка» (смт. Рудно, вул. Огієнка, 4)

14:00−17:00 П’ятниця 21.09.2018 Торговий центр «BAM» (просп. Червоної Калини, 62)

14:00−17:00 П’ятниця 21.09.2018 Личаківська райадміністрація (вул. Левицького, 67)

10:00−13:00 Субота 22.09.2018 ТЦ «Будинок меблів» (вул. Любінська, 92)

10:00−13:00 Субота 22.09.2018 Торговий центр «BAM» (вул. Т. Шевченка, 358)

14:00−17:00 П’ятниця 28.09.2018 Центр оптової торгівлі «Метро» (вул. Городоцька, 300)

14:00−17:00 П’ятниця 28.09.2018 Між маг. «Фокстрот» і унів. «Львів» (вул. Княгині Ольги, 106)

10:00−13:00 Субота 29.09.2018 Торговий центр «АТБ» (м. Винники, вул. Івасюка, 2)

10:00−13:00 Субота 29.09.2018 Відділення «Нової пошти» № 1 (смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 10).