Батьків, учителів і вихователів закликають долучитися до акції «Благодійність замість квітів»

Благодійний фонд Таблеточки, Освіта.ua та сайт Розвиток дитини запрошують освітян і батьків приєднатися до Третьої щорічної благодійної акції «Благодійність замість квітів», метою якої є зібрання коштів для онкохворих українських дітей, які потребують нашої допомоги.

У рамках проведення акції вчителям шкіл і вихователям дитячих садків пропонують відмовитися від звичних квіткових подарунків і повідомити про це своїх учнів і їхніх батьків на власній сторінці у соціальній мережі, шкільному стенді або сайті школи.

Водночас батькам школярів та дошкільників пропонують підтримати акцію та замість придбання квітів на День знань передати ці кошти дітям, які потребують лікування. А замість квітів подарувати вчителю або вихователю дитячого садка спеціальний сертифікат про благодійну допомогу.

Щоб узяти участь в акції та проінформувати про це батьків, навчальні заклади, вчителі та вихователі можуть скористатися спеціально підготовленими матеріалами.

Акція «Благодійність замість квітів» проходить третій рік поспіль. Минулого року вчителі, вихователі та батьки зібрали 242 465 гривень, що були витрачені на придбання ліків хворим дітям (звіт про використання коштів).

Організатори акції: Благодійний фонд Таблеточки, Освіта.ua та сайт Розвиток дитини. Усі зібрані кошти скерують до Міжнародного благодійного фонду Таблеточки.

Квіти швидко зав’януть, а благодійна допомога дозволить змінити життя не однієї дитини та її сім’ї на краще.

Дізнатися більше про акцію, зробити благодійний внесок та роздрукувати сертифікат можна онлайн.

Взяти участь в акції

Міжнародний благодійний фонд Таблеточки захищає інтереси дітей з онкологічними захворюваннями в Україні. Фонд заснований волонтерами 2011 року. Фонд надає дітям паліативну та психологічну допомогу, допомагає батькам, розвиває донорський рух в Україні. Докладніше – на сайті www.tabletochki.org.