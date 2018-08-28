Від суботи трамвай № 2 поїде за попереднім маршрутом

Завершуються ремонтні роботи з облаштування трамвайної колії в рамках капітального ремонту вул. Личаківської, на відрізку дороги від вул. Черемшини до вул. Пасічної. З 1 вересня заплановано відновити рух трамвайного маршруту № 2 за повним маршрутом – з кінцевою зупинкою на вул. Пасічній. Сьогодні, за слова заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, розпочинають пробну обкатку трамвайних вагонів по новій колії.

«Ми взяли на себе зобов’язання з 1 вересня відновити роботу трамваїв на вул. Личаківській. Робота триває, однак рахунок іде вже на години. Основні будівельні роботи виконані. Сьогодні проводимо першу пробну обкатку трамваїв по новій колії. Це нормальна практика. Плануємо в найближчі день-два випробувати усі модифікації трамваїв, які у нас є, щоб на маршруті № 2 міг курсувати будь-який склад трамвайних вагонів. Зрозуміло, що можуть бути виявлені якісь технічні речі, які ще будемо доробляти, щоб з 1 вересня все працювало стабільно і надійно», – розповів Сергій Бабак.

За його словами, торік, коли активно тривав ремонт вул. Личаківської, відкриття вулиці для руху трамваїв планували в жовтні-листопаді. Однак, розуміючи, що з 1 вересня зросте пасажиропотік, було поставлено ціль відновити роботу трамваїв до цього часу. Тому ремонтні бригади працювали у дві зміни й у вихідні, крім неділі.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротрас», після відновлення руху трамваїв № 2 за повним маршрутом на цьому трамвайному маршруті курсуватиме 12 вагонів.

Нагадаємо, з 15 серпня після капітального ремонту вул. Личаківську було відкрито для проїзду громадського і приватного транспорту.