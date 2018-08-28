В Україні запустили онлайн-сервіс, де кожен зможе отримати дані про реєстрацію авто

Інформацію про автомобільний ринок буде доступним у кілька кліків

Уперше в Україні Головний сервісний центр МВС оприлюднив відкриті дані про реєстрацію транспортних засобів на національному порталі data.gov.ua. Онлайн сервіс створено на основі відкритих даних Єдиного державного реєстру МВС. Це дасть змогу кожному громадянину самостійно отримати інформацію про автомобільний ринок у кілька кліків.

Уперше транспортний засіб потрапляє в реєстр після придбання та реєстрації власником у територіальному сервісному центрі МВС. Далі в реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна власника, номерного знаку, здійснення переобладнання тощо.

Сервіс не містить конфіденційної інформації, але при цьому надає можливість ознайомитися з технічними характеристиками зареєстрованих авто. Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо реєстрації транспортних засобів за регіоном, датою випуску, маркою, моделлю, об’ємом двигуна, типом палива та кольором.

Реалізація такого проекту стала можливою за сприяння Державного агентства з питань електронного урядування в межах проекту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”/TAPAS, що реалізується Фондом Євразія в партнерстві з Texty.org.ua.

«Презентований сьогодні сервіс покликаний унеможливити маніпуляції державними даними та вирівняти інформаційні умови для всіх учасників», – наголошує голова Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр Риженко.

Окрім даних про реєстрацію легкових автомобілів, проект охоплює дані стосовно реєстрації транспортних засобів інших категорій, зокрема, автобусів та мікроавтобусів.

«Щороку в Україні здійснюється понад мільйон реєстраційних операцій з транспортними засобами, зокрема, у 2017 році їх було 1 415 512. Журналісти, громадські організації, бізнес постійно потребували доступу до інформації для аналізу ринку та інформування громадян. Відтепер можливо дослідити реальний стан українського авторинку в кілька кліків та якісно змінити його майбутнє. Сервіс надає доступ до інформації, починаючи з 2013 року, її оновлення здійнюватиметься щомісячно», – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Сервіс буде корисним споживачам для моніторингу автомобільного ринку та отримання достовірної інформації про найпопулярніші марки та моделі авто. Бізнес зможе більше дізнатися про споживчу поведінку та вподобання громадян – зокрема, які автомобілі купують мешканці різних регіонів, як впливає колір авто на його популярність тощо.

«Відкриті дані про первинну реєстрацію авто дозволять планувати і регулювати державну політику в автомобільній сфері, як це часто робиться в ЄС. Наприклад, наприкінці року дані покажуть, чи призвело до зростання кількості електромобілів тимчасове зменшення мит на них та чи є цей захід ефективним для стимулювання купівлі електромобілів. Також ми зможемо спостерігати динаміку реєстрації автомобілів з дизельними двигунами, що більш ніж бензинові забруднюють навколишнє середовище. Ці та інші дані разом з іншими заходами дозволять державі ефективніше діяти для поширення використання екологічних видів пального», – зазначила керівник напряму відкритих даних проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) Катерина Оніліогву.