У Зарваниці освятили «Український Єрусалим» (відео)

Учора, 27 серпня, Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, здійснив Чин освячення унікального комплексу «Українського Єрусалима» у Марійському духовному центрі Зарваниці. В освяченні взяв участь хранитель Святої Землі о. Фраческо Паттон, ЧБМ, який привіз камінь із Гробу Господнього. Свята реліквія буде вмонтована в копію споруди в Зарваниці.

Блаженнішого Святослава вітав збір архиєреїв УГКЦ на чолі з Архиєпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василем (Семенюком), близько ста священиків та велика кількість вірних. Спочатку всі відвідали собор Зарваницької Матері Божої, де перед чудотворною іконою було відслужено Молебень до Пресвятої Богородиці. Далі процесія під величний звук дзвонів попрямувала на вершину пагорба повз стації Хресної дороги, до місця освячення.

До унікального комплексу культових споруд Святої Землі, будівництво якого розпочалося влітку 2014 року, увійшли копія Гробу Господнього, Голгофа – гора, на якій розіп’яли Ісуса Христа, Оливний сад, де Ісус молився перед арештом, Сходи Покаяння (Святі сходи), якими Ісус Христос підіймався на суд до Пилата, купіль Ветезда, де оздоровлювалися хворі, Левові (Ліонські) ворота та Вежа Давида.