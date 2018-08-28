У вересні відбудеться перший Львівський обласний форум сім’ї

Основні теми дискусій: законодавчі ініціативи стосовно сімейної політики, виклики та завдання перед сучасною молоддю, жіноче лідерство в контексті розвитку інституту сім’ї, сексуальна освіта в школах

3 вересня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться перший Львівський обласний форум “Українська сім’я: виклики і завдання”.

У Форумі візьмуть участь представники влади та місцевого самоврядування, громадських та релігійних організацій.

Метою заходу є об’єднати зусиля науковців, освітян, соціальних працівників, психологів, журналістів, просімейних активістів та волонтерів задля утвердження інституту сім’ї, популяризації сімейних цінностей, пошуку ідей та пропозицій для формування національної сімейної політики.

Програма заходу передбачає доповіді провідних спеціалістів та дискусії у тематичних секціях.

Основні теми дискусій: законодавчі ініціативи стосовно сімейної політики, виклики та завдання перед сучасною молоддю, жіноче лідерство в контексті розвитку інституту сім’ї, сексуальна освіта в школах, потенціал релігійних організацій у розбудові інституту сім’ї, досвід громадських організацій підтримки сімей в умовах військового конфлікту, зокрема, сімей переселенців зі Сходу та Криму та інше.

Форум ініціювала громадська організація “Платформа розвитку стосунків” за підтримки департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації та організовується у співпраці з Українським католицьким університетом, Комісією УГКЦ у справах родини, Львівською Архідієцезією Римо-католицької Церкви, представниками протестантських, мусульманських та єврейських спільнот, міських та обласних громадських організацій.

Реєстрація для участі за посиланням.