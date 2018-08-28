У музеї «Територія Терору» відкриється виставка про історію табору примусових робіт «Янівська»

Функціонування табору «Янівська» буде презентовано через призму свідчень та спогадів жертв і їх переслідувачів

У четвер, 30 серпня, о 22:00 у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» (проспект Чорновола, 45 г) відкриється виставка «Табір примусових робіт „Янівська“ – індустрія терору».

На виставці представлено історію табору примусових робіт «Янівська», який протягом німецької окупації 1941−1944 рр. був одним з основних центрів здійснення нацистського терору у Львові та Західній Україні.

Функціонування табору «Янівська» буде презентовано через призму свідчень та спогадів жертв і їх переслідувачів. Виставка інтерактивна, наповнена візуальними та аудіо матеріалами, артефактами, що відтворюють різні аспекти табірного повсякдення. Також до виставки увійшла унікальна реконструкція вигляду та розташування споруд, що входили до складу табірного комплексу, створена співробітниками музею на основі опрацювання низки архівних матеріалів та польових досліджень сучасної території. Експозиція також включатиме досі не представлені на виставках експонати з колекції Музею Шереметьєвих, пов’язані з єврейським самоуправлінням гетто. Після відкриття постійної експозиції музею, виставка увійде до однієї з її локацій — «індустрія терору».

Відкриття пройде у супроводі світлових, звукових та візуальних ефектів. Через цей 3D супровід відвідувачі виставки зможуть зрозуміти атмосферу, яка панувала на «Янівському» та глибше відчути головну ідею виставки — показати жахіття табірного життя, що перетворилось на справжню індустрію терору. Яніна Гешелес, що вижила у цьому пеклі, писала згодом у своїх спогадах: «Навпроти нас, на „Пісках“ бухало полум’я палаючих трупів. Сморід отруював повітря. Я тужила за матусею, але не впадала у відчай, лише заздрила їй, що для неї все вже скінчилося».

У підготовці виставки були використані джерела з Центрального державного історичного архіву у Львові, United States Holocaust Memorial Museum, Державного архіву Львівської області, Галузевого державного архіву СБУ, Архіву управління СБУ у Львівській області, Центру міської історії Центрально-Східної Європи, Государственного архива Российской Федерации, Yad Vashem Archive, приватних колекцій.

Партнер проекту: Музей Шереметьєвих

Над виставкою працювали:

Данило Бержицький — завідувач науково-експозиційного сектору Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору»,

Олександр Пагіря — науковий співробітник Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору»,

Андрій Усач — науковий співробітник Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору».

3 вересня о 16.00 та о 18.00 запрошують на екскурсії виставкою.

Виставка діятиме з 30 серпня до 31 грудня 2018 р. Протягом цього часу передбачено лекторні та дискусійні програми у рамках виставки за участі Андрія Усача (науковий співробітник музею «Територія Терору», Данила Бержицького (завідувач науково-експозиційного сектору музею «Територія Терору»), Тетяни Пастушенко (старший науковий співробітник Інституту історії України), Михайла Тяглого (співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту), Тараса Мартиненка (співробітник Центру міської історії), Ірини Склокіної (співробітник Центру міської історії) та ін.

Вхід на відкриття виставки — вільний.

Виставка відбудеться у рамках проекту «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не)пережило» — серії меморіальних заходів до 75-ої річниці ліквідації Львівського ґетто та Янівського концтабору у Львові.

Координатор проекту — Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» у співпраці з Центром міської історії Центрально-Східної Європи.