У Львові знайшли неповнолітню дівчину, яка зникла у Дрогобичі

У Дрогобицький відділ поліції сьогодні, 28 серпня, близько 11:30 надійшло повідомлення про те, що додому не повернулася 15-річна місцева мешканка, яка вчора вийшла з квартири близько 16:00.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, правоохоронці негайно розпочали пошуки неповнолітньої і за кілька годин знайшли її у Львові. Дівчинка була з друзями.

Вона здорова та неушкоджена, наразі перебуває у відділі поліції. Невдовзі дрогобицькі правоохоронці відвезуть її додому та передадуть бабці. З родиною неповнолітньої поліцейські проведуть профілактичну бесіду.