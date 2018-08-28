Солістка Львівської опери стала народною артисткою України

Колектив театру подав документи на присвоєння артистці цього звання минулого року. А цьогоріч 23 серпня на сайті Президента України з’явився наказ про присвоєння цієї почесної нагороди львівській оперній діві, – повідомили у прес-службі львівської Опери.

«Для мене це дуже почесне звання, адже це найвища державна відзнака для артиста в Україні. Це надзвичайно почесно і зворушливо. Приємно, що твою багаторічну працю оцінюють так високо», – ділиться враженнями Світлана Мамчур.

Світлана Мамчур – провідна солістка Львівської опери, яка працює у театрі вже 28 років! Характер голосу – драматичне сопрано. Гастролювала багатьма операми Європи та навіть виступала в Римі у відповідь на візит Папи Івана Павла ІІ до Львова. У її репертуарі чимало ролей: Чіо-Чіо-сан (опера «Мадам Баттерфляй»), Аїда («Аїда»), Амелія («Бал-маскарад»), Дездемона («Отелло»), Лія («Мойсей»), Оксана («Запорожець за Дунаєм») тощо.