На перші дні вересня синоптики прогнозують дощі

Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, у найближчі два дні у Львові буде хмарна погода, на 1 та 2 вересня очікуються часом дощі.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що у найближчу добу по місту Львову мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 10-12°, вдень 20-22° тепла.

30 серпня — мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13°, вдень 22-27° тепла.

31 серпня — мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла.

1 вересня місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 10-15°, вдень 23-28° тепла.

2 вересня часом дощі. Температура повітря вночі 10-15° тепла, вдень 17-22° тепла.