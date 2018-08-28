Львів готується до Міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев-2018» (програма)

Із 29 вересня по 7 жовтня у Львові відбуватиметься Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2018». Він потішить глядачів цікавими постановками відомих режисерів з Румунії, Грузії, Австрії, Польщі та України.

Зокрема на фестивалі буде вистава «Однорукий» Київського молодого театру (у головній ролі Стас Боклан) та вистава «Розбитий глек» Київського національного театру ім. І. Франка (у головній ролі Остап Ступка та Олександр Задніпровський).