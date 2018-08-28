Кожний четвертий працівник на Львівщині отримує понад 10 тис. гривень?

За даними ГУ статистики Львівської області, 25,6% працівників на Львівщині отримують зарплату у понад 10 тисяч гривень.

Так, серед 455 тис. працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень 2018 року, 9,0% (40,8 тис. осіб) мали нарахування у межах 3 723 грн (мінімальної заробітної плати).

Найбільша частка працівників із такими нарахуваннями спостерігалась у таких видах діяльності як:

надання інших видів послуг (33,5%),

операції з нерухомим майном (29,2%),

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (19,9%),

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (14,7%).

Заробітну плату більшу за 10 тис. грн отримали 25,6% працівників. Переважна більшість таких працівників була зайнята на підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (77,6% працюючих у цьому виді діяльності), з добування кам’яного та бурого вугілля (61,0%), фінансової та страхової діяльності (49,7%).