Через місяць у Львові запрацюють інспектори з паркування

Через місяць, 27 вересня, набуває чинності резонансний Закон «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Виносити постанови за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів матимуть право не лише поліцейські, а й «інспектори з паркування».

У Львові планується, що інспектори з паркування працюватимуть як посадові особи при управлінні безпеки міста. Про це розповів «Гарячій лінії міста» керівник управління Юрій Діль.

За його словами, місто активно готується, щоб закон діяв на вулицях Львова з першого ж дня.

Зокрема, планується, що кількість інспекторів з паркування сягне до 30. На початках працюватиме 10–15 чоловік. Вже є фаховий кандидат на посаду керівника відділу, невдовзі буде проводиться відбір кандидатів, після чого вони пройдуть навчання. Проте за кілька тижнів треба ще багато чого встигнути зробити в правовому полі.

«Важливо, щоб на найближчій сесії міської ради депутати проголосували за зміни до Положення про управління безпеки міста для створення нового відділу інспекторів з паркування. Також необхідно затвердити нову структуру управління, кошторис та штатний розпис», — розповів Юрій Діль.

Орієнтовно в середині вересня створять спеціальну робочу групу, в яку увійдуть представники управління безпеки міста, міські депутати, керівники відповідних виконавчих структур.

В управлінні безпеки міста впевнені: навіть якщо евакуювати авто по-новому з першого дня не вдасться, то з випискою штрафів проблем не буде: неправильно припаркований автомобіль фіксується на фото, далі інспектор залишає на авто повідомлення. Якщо водій сплачує штраф у перші ж дні, його розмір суттєво менший, якщо протерміновує — сума штрафу зростає. У разі подальшої несплати не потрібно звертатись до суду — діє виконавча служба.

За словами Юрія Діля, місто планує закупити ще чотири нові евакуатори. Разом з наявними їх буде вісім.