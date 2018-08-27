Знімальна група фільму «Захар Беркут» організувала оригінальний флешмоб до уродин Франка (відео)

Про це йдеться на facebook-сторінці Захар Беркут.

До дня народження Івана Франка наша міжнародна команда підготувала сюрприз.

Алекс Макніколл, Аліна Коваленко, Андрій Ісаєнко, Олег Волощенко, Поппі Дрейтон і режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв влаштували на знімальному майданчику флешмоб і прочитали вірш Франка «Моя любов».



«Захар Беркут» – український художній фільм режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна, екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка. Нині тривають зйомки стрічки, прем’єру якого заплановано на 2019 рік. Слоган фільму — «У свободі моя сутність».

Стрічка «Захар Беркут» стала переможцем 9-го конкурсного відбору кінопроектів Державного агентства України з питань кіно. Бюджет фільму становить 75 млн грн, з яких 30 млн грн. – підтримка Держкіно.