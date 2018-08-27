Завтра у Львові прогнозують хмари й туман

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що в найближчу добу у Львові – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 11-13°, вдень 21-23° тепла.

29 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 6-11°, вдень 20-25° тепла.

30 серпня – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12°, вдень 22-27° тепла.

31 серпня – 1 вересня місцями можуть бути короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі – 10-15° тепла, вдень 31 серпня – 22-27° тепла, 1 вересня – 19-24° тепла.