Завтра два храми Львова відзначать престольний празник (порядок Богослужінь)

Свято Успіння Пресвятої Богородиці, згідно з традицією Східної Церкви, належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року. Відзначається 15 серпня за старим стилем, 28 серпня — за новим. Передує святу Успенський піст, який розпочинається 14 серпня і триває два тижні.

У Львові престольний празник на свято Успіння відзначають два храми міста.

Публікуємо порядок святкових Богослужінь:

Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича, 2 Б, УГКЦ)

Святкове Богослужіння розпочнеться о 12.00. О 19.00 відбудеться подячний Молебень. Опісля заплановано концерт, де виступлять парафіяльні творчі колективи, зокрема дитячий хор.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Руська, 5/7, УАПЦ)

Святкове Богослужіння розпочнеться об 11:00. Опісля буде святковий обхід довкола Ставропігійного комплексу.