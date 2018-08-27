Завтра два храми Львова відзначать престольний празник (порядок Богослужінь)
Свято Успіння Пресвятої Богородиці, згідно з традицією Східної Церкви, належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року. Відзначається 15 серпня за старим стилем, 28 серпня — за новим. Передує святу Успенський піст, який розпочинається 14 серпня і триває два тижні.
У Львові престольний празник на свято Успіння відзначають два храми міста.
Публікуємо порядок святкових Богослужінь:
Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича, 2 Б, УГКЦ)
Святкове Богослужіння розпочнеться о 12.00. О 19.00 відбудеться подячний Молебень. Опісля заплановано концерт, де виступлять парафіяльні творчі колективи, зокрема дитячий хор.
Храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Руська, 5/7, УАПЦ)
Святкове Богослужіння розпочнеться об 11:00. Опісля буде святковий обхід довкола Ставропігійного комплексу.