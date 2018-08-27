Яворів урочисто зустрічатиме легендарну 24 ОМБР імені короля Данила

Усіх охочих запрошують долучитися до зустрічі воїнів, які повернулися з Донбасу

29 серпня в місті Яворів урочисто зустрічатимуть легендарну 24 ОМБР імені короля Данила, яка повертається з війни. О 09:00 колона військових вирушить із бригади і буде рухатися за маршрутом: вулиця Івана Хрестителя – вул Святоюрська – площа Ринок. О 10:00 на площі Ринок відбудуться урочистості з нагоди повернення воїнів.

Бригада перебувала на фронті з перших днів російської агресії на Донбасі.

Усіх охочих і небайдужих запрошують прийти зустріти та підтримати воїнів.