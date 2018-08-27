В аеропорту Львова прикордонники затримали громадянина Гани

Учора в міжнародному аеропорту «Львів» під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул – Львів» у прикордонного наряду виникли сумніви щодо дійсності документів одного з подорожніх, громадянина Республіки Гани. За результатами поглибленої перевірки правоохоронці викрили повну підробку посвідки на постійне проживання в Україні.

Стосовно порушника до Нацполіції скерували повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів). Іноземець повернеться зворотнім рейсом, – повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.