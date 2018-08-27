У Львові з балкона випала молода жінка

31-річна львів’янка випала з балкону власного помешканця у мікрорайоні Рясне-2.

«Сьогодні о 8 ранку до поліції надійшла інформація, що поблизу одного з будинків виявили тіло молодої жінки. Слідчі встановили, що це 31-річна львів’янка. Вона мешкала у квартирі цього будинку на 5 поверсі. Слідчі встановили, що вона випала з балкону цієї квартири», – розповіла у коментарі «Львівській газеті» речниця Національної поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Попередня версія – самогубство.