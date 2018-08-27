У Львові відзначають день народження Івана Франка (фото)

Сьогодні, 27 серпня, керівництво області, міста, громадськість поклали квіти до пам’ятника Іванові Франку з нагоди 162-ї річниці від дня народження Каменяра

Опісля відбувся виступ зведеного хору Центру культури та дозвілля Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагадаємо, з нагоди сьогоднішнього свята відбудеться низка заходів у Домі Франка. Крім того, сьогодні відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів премії імені Івана Франка за адресою: народний дім, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20.