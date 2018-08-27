У Львівській політехніці з’явиться лабораторія від Siemens

4 вересня 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка» на базі Інституту енергетики та систем керування відкривають нову навчально-наукову лабораторію електроприводу та систем автоматизації концерну Siemens AG. Урочистості з нагоди її відкриття відбудеться в аудиторії 141 головного корпусу університету (вул.С.Бандери, 12). Початок – о 10.00.

У Львівській політехніці впродовж останніх років діють до двох десятків сучасних навчально-наукових лабораторій, до створення яких долучилися всесвітнь овідомі компанії. Це дозволяє забезпечувати високу якість інженерної освіти, інтенсифікувати предметний і результативний науковий пошук, що має реальний вихід на практику. Одним із таких нових структурних підрозділів є анонсована навчально-наукова лабораторія електроприводу та систем автоматизації концерну Siemens AG. Вона діятиме в Інституті енергетики та систем керування, котрий системно займається зміцненням своєї матеріально-технічної бази.

Як розповів очільник інституту професор Андрій Лозинський, підготовка фахівців-енергетиків у Львівській політехніці розпочалася ще 1891 року на механічному факультеті. Від серпня 1944 року, після відновлення діяльності Львівського політехнічного інституту, електричні спеціальності були зосереджені на електротехнічному факультеті, що згодом став базою для радіотехнічного, теплотехнічного, електромеханічного та електроенергетичного факультетів.

Інститут енергетики та систем керування об’єднує п’ять кафедр: електромехатроніки і комп’ютеризованих електромеханічних систем; теоретичної та загальної електротехніки; електроенергетики та систем управління; теплотехніки, теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій; автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Тут працюють 29 докторів наук і професорів та понад 110 доцентів і кандидатів наук.

Інститут має багато сучасних навчально-наукових лабораторій, зокрема, тут відкрито центри фірм «Інтер-Електрокомплект» і «Шнайдер-Електрик, РЕА», АВВ, Siemens. До послуг студентів – сучасні персональні комп’ютери. Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у спеціальному конструкторському бюро електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях із важливих напрямів розвитку і вдосконалення теплоенергетики, електроенергетики й електропостачальних систем, електромеханотроніки, автоматизованих систем керування та комп’ютерно-інтегрованих систем тощо.

В інституті реалізовано інтегроване навчання в Кооперації університетів Центральної і Східної Європи (Україна, Німеччина, Польща, Естонія, Литва) в рамках програми Євросоюзу Еразмус+, за якою студенти-політехніки щорічно отримують міжнародну стипендію, а також упродовж року навчаються в Університеті прикладних наук міста Гіссен (Німеччина).

Довідково. Siemens AG — міжнародний технологічний концерн. Компанія працює більш ніж у 200 країнах світу, приділяючи особливу увагу напрямками електрифікації, автоматизації та дігіталізації.

Дочірнє підприємство зі 100-відсотковою іноземною інвестицією «Сіменс Україна», засноване у 1997 році, – одна з провідних промислових компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту та будівельної галузі. Центральний офіс компанії – в Києві, регіональні філії діють у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Кривому Розі.