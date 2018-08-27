Рок-гурт Familia Perkalaba дасть перший великий концерт у Львові

Familia Perkalaba – це сторінка українського року! Живе поєднання панку, реггі, карпатського етно і не тільки – це їхній унікальний гримучий коктейль, що вже увійшов в музичну історію як Gutsul Rock. Ритми, що прописані в ДНК кожного українця.

Музика Перкалаби торкає своєю знайомістю та живістю. Але цей варіант дежа вю зовсім не є постмодерною спробою цитування алюзій. Музика доволі абстрактна, а тексти не переобтяжені смисловими галюцинаціями. Співання слів – чи то любовної ахінеї, чи псевдо-фольклорного соцоптимізму – не те, щоб не має значення, але набирає радше енергетичної, аніж смислової функції, і не тягне на себе ковдри, підпорядковується логіці музики, логіці звуку. Грамотний панк чи раста зробить файну пісню з одного рядка, з яскравого словосполучення. Що ж тоді є цікавим? Драйв! Те, що зветься драйвом. Не зовсім вправне володіння інструментами відходить на концерті на другий план, де музики беруть своє позитивною, задерикуватою енергетикою, що накочує хвилями в зал зі сцени.

Присутність комунікації. Музика немовби сповнена фольклорних мотивів насправді претендує на те, щоб стати народною і граною на весіллях. Критики намагаються провести паралелі, порівняти з кимось. Але тут метода проста – еклектика і бриколаж. Усе може з’єднуватися одне з одним, вплітатися у звукову весело й органічно. Все єдине. Легкість, гумор, безтурботність в такому поєднанні – фірмовий стиль.

Ненавмисність. Просто – музика Гір. Постійна присутність гір, чистого повітря, сонця. І головне, що це не імітація. Багато чого можна імітувати: інтелект, світову скорботу. Але тільки не справжнє розгільдяйство, стьоб і відв’язанність.

Анархізм. Все, що подається сьогодні нам як події першочергового значення, найважливіші фактори життя – політичні копирсання, шоу-бізнесові миготіння, великі гроші; все, що насправді не має жодного стосунку до людського життя, його глибинної сутності, а тільки забруднює простір і повітря – не почуєш в музиці Familia Perkalaba.

Доторкнись до рок-легенди!

Дурій, співай, танцюй – бо так треба!

Бо то Perkalaba – і тим сказано все!

Квитки тут: kasa.in.ua/familia-perkalaba