Нік Вуйчич вперше приїде до Львова

28 жовтня у Львові відбудеться виступ відомого мотиваційного спікера, автора бестселерів Ніка Вуйчича з програмою «Життя без обмежень». Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Нік Вуйчич — людина, що народилася без рук і ніг. Він зміг не просто реалізувати себе, але надихнути своїм прикладом тисячі людей. Нік не тільки живе повноцінним і насиченим життям, а й допомагає іншим знайти віру, надію та любов.

Його виступ відбудеться 28 жовтня на стадіоні «Арена Львів» о 18:00 год.

Це буде вже шостий візит Вуйчича в Україну. Під час останнього, Нік зібрав на Хрещатику понад 500 000 людей. Цього разу Нік Вуйчич виступить у трьох містах: Львові, Одесі, Києві та підтримає ініціативу українців щодо безпечної школи.

Програма візиту Ніка Вуйчича у Львові буде складатися з мотиваційного виступу, спілкування з представниками засобів масової інформації, бізнесу і влади. Крім того, Нік проведе зустріч з працівниками шкіл щодо організації безпечного середовища в школі.

Нік Вуйчич поділиться таємницями свого успіху та розповість, як він став щасливим батьком чотирьох дітей, гарним чоловіком та відомим спікером.

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