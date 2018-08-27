На Львівщині нагородили лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка

Сьогодні, в день 162-річниці від народження Івана Франка у Дрогобицькому міському народному домі відбулася ІІІ урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка

Участь у церемонії взяла керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська. Цього року премію вручили у двох номінаціях.

У номінації «За вагомі здобутки у галузі україністики» нагороду отримала доктор філологічних наук, професор Українського католицького університету Ярослава Мельник.

У номінації «За вагомі здобутки у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду вручили доценту східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнесу Ремі.

«Я радий, що маю змогу знову і знову виступити на дрогобицькій землі, де Іван Франко отримав перші знання, які вивели його в світ», – цими словами розпочав свій виступ голова правління Міжнародного фонду Івана Франка Роланд Франко. Він також процитував слова свого діда: «Скрізь і завжди в мене була одна думка – служити інтересам рідного народу».

Цього року до складу журі конкурсу входили 12 учених з п’яти країн: Україна, Італія, Австрія, Польща і Словаччина. Минулого року це були Німеччина, Австрія, Україна, Чехія і Польща.

Після виступів членів журі професора Одеського національного університету ім. І. Мечникова Тараса Вінцковського та академіка Миколи Мушинки з Словаччини цьогорічні Лауреати Міжнародної премії імені Івана Франка Ярослава Мельник та Йоганнес Ремі отримали з рук Роланда Франка золоті медалі та премії.

Також учасники заходу поклали квіти до пам’ятника Іванові Франку біля міського народного дому.

Довідково. Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського письменника Роланд Франко. Міжнародна премія вручається у двох номінаціях: «за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» та «за вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук». У 2016 році першим лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка у номінації «за визначний особистий внесок у розвиток суспільно-гуманітарних наук» став верховний архієпископ УГКЦ Любомир Гузар.