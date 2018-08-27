Муніципали повернули до дитячого будинку двох втікачів

Втікачам було 9 та 11 років

З дитячого притулку у Львові сьогодні дременули двоє хлопчаків. Крістіану – 11 років. Давиду – 9. Втекти їм вдалось близько третьої години дня. Та, як повідомляє Муніципальна варта, досить швидко дітей повернули.



“Як з’ясувалось, вони вирушили у напрямку приміської залізниці, хотіли сісти в електричку на Ужгород. Саме неподалік вокзалу, біля Привокзального ринку малих втікачів і побачили патрульні Муніципальної Варти. Дітей передали поліції”, – повідомляє муніципальна варта.