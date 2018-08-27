Львівський університет проведе перший Welcome Week
Мета заходу – ознайомити «першачків» з університетом, особливостями навчального процесу, численними можливостями та програмами, отримати поради та лайфхаки від старших друзів, поспілкуватися з успішними випускниками, познайомитися з викладачами та просто гарно провести час у внутрішньому дворику університету.
Обіцяють багато цікавого, адже вся програма поділена на тематичні дні. Екскурсії університетом, майстер-класи та лекції від зіркових гостей (які, звісно, теж були студентами ЛНУ), виступи студентських колективів, перегляди фільмів, КВК – першокурсникам ЛНУ ім. І. Франка цього року особливо пощастило!
Організатори Welcome Week сподіваються, що ініціатива матиме успіх і стане щорічно.
За усіма оновленнями можна слідкувати на сторінці події у Facebook: https://www.facebook.com/events/2144279465809233/.