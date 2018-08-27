Львівська лікарня отримала престижну відзнаку

Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня розпочала тиждень з урочистої оперативної наради. Лікарня отримала відзнаку Лауреат рейтингу «Краще підприємство України» в номінації «Охорона здоров’я». Про це повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко. Керівник цього закладу, Сергій Федоренко, нагороджений орденом «Лідер України».

«Мотивація – це величезна рушійна сила. Колектив пишається своїм керівником і готовий під його керівництвом до нових звершень на благо людям!» – додала пані Тімко.