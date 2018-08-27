День знань у Львові цього року проведуть у новому форматі

Цьогоріч святкування Дня знань у львівських школах проходитиме в іншому цікавому форматі. Для старшокласників відбудуться уроки толерантності на різні теми, а для першокласників відбудуться різноманітні флешмоби, квести та музичні дійства.

«Протягом декількох останніх років святкування початку й завершення навчального року в багатьох школах нашого міста відбувалися в іншому форматі. Цього року спільно з керівниками навчальних закладів та батьками прийняли рішення про те, що початок навчального року буде відбуватися по-іншому. В усіх школах нашого міста 3 вересня відбудуться уроки толерантності, щоб навчити дітей будувати стосунки на доброзичливій і толерантній основі», — розповіла Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

Окрім того, для першачків планують провести майстер-класи, флешмоби, музичні дійства, щоб свято їм запам’яталося та психологічно дало можливість налаштуватися на легке й цікаве навчання. Такий формат проведення святкувань має дати дітям відчути і зрозуміти свято, щоб школярам не доводилося стояти на тривалих лінійках, інколи під пекучим сонцем.

Нові форми проведення зустрічей першокласників також покликані згуртувати учнівські та батьківські громади, сформувати гарні колективи у школах.

«Щодо майстер-класів, флешмобів, то мова про першачків. Для них цей день має бути цікавим, тому що вони вперше приходять до школи і мають запам’ятати його на все життя. Щодо учнів старших класів – для них проведуть уроки толерантності, також у різних формах. Цьогоріч до першого класу у Львові іде 9 132 дитини», – додала Зоряна Довганик.

Директори львівських шкіл поділились, як проходитиму святкування в їхніх школах.

«Школа не стоїть на місці, а шукає якісь новинки, якісь цікаві речі, бо хочеться чимось здивувати, мотивувати, хочеться, щоб кожній дитині було цікаво іти до школи. Цього року пропонуємо нашим учням нестандартний формат проведення свята Першого дзвоника. Старшокласники, зустрівшись біля школи, почують перший дзвінок, який лунатиме з рук Левчика, який буде зустрічати усіх учнів школи. Відтак вони вирушать на площу Ринок із жовто-блакитними кульками. Підіймуться на Ратушу і випустять їх із вежі. Це будуть учні дев’ятих і одинадцятих класів. Першокласників ми запросимо на 40 хв. швидше, ніж лунатиме дзвінок, для них і батьків приготували флешмоб, де кожна родина за 20 хв. має намалювати школу, якою вони бачать її сьогодні», — розповіла Світлана Уралова, директор школи № 3.

«Ми вже третій рік поспіль відмовилися від традиційних лінійок, які проводжувалися довгими вітаннями, і проводимо свято в зовсім іншому форматі. Ініціативу передали нашим старшокласникам, які підготували дуже цікаве дійство для першокласників і святковий концерт. Після цього для першокласників будуть подарунки, кожен першокласник отримає учнівський квиток, який засвідчує те, що він стає повноцінним учасником школи. Для старших класів ми проводимо коротку радіо-лінійку на 5 хв. і запрошуємо на перший урок — урок толерантності», — розповів Роман Гарасим, директор школи № 48.