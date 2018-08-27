Бібліотеки області поповнили на понад 3 000 книг

У Львівській області діє Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки, одним із пріоритетних напрямків якої є поповнення бібліотечних фондів і бібліотечних проектів. Зокрема, 600 тис. грн скерують на поповнення фондів. Відтак бібліотечні фонди поповнили на 3 029 книг на загальну суму 200 тисяч гривень.

Про це повідомила сьогодні, 27 серпня, директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Окрім цього, департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА закупив комплекти шеститомного видання творів Р.Іваничука, книги «Українська дивізія «Галичина» (Львівщина): історія, спогади, світлини», 3-томне видання Енциклопеції «Наукове товариство ім. Шевченка», книги альманаху ЗУНР «За Україну за її волю», а також настільні ігри «Мандрівка Україною» та поширив серед усіх районів, міст обласного значення та ОТГ.

У Львівській області працюють 1309 публічних бібліотек, з них у районах – 982 та об’єднаних територіальних громадах – 251.