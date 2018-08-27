Майже половина мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями

Про це повідомила сьогодні під час брифінгу з нагоди міжнародної зустрічі сімейних лікарів у Львові «Як змінюється первинна допомога в Україні» в.о міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.

«Ми розпочали трансформацію системи охорони здоров’я саме з первинної ланки, де є сімейні лікарі, педіатри та лікарі загальної практики. Нова система передбачає вільний вибір кожного лікаря на довірі до нього. З квітня 16 млн пацієнтів обрали свого лікаря, на Львівщині – 44% мешканців. Це підкреслює, що пацієнти готові на трансформацію, зміну системи і мають довіру до своїх сімейних лікарів. Такі конференції, як нині у Львові, підтверджуватимуть ідею що наш сімейний лікар – та людина, яка разом піклуватиметься про наше здоров’я», – зазначила Уляна Супрун.

Пані міністр додала, що система первинної медицини відкриває нові можливості не лише для пацієнтів, а й для медиків, бо вони «зможуть обирати своє місце роботи, як вони співпрацюватимуть із НЗСУ, яка з ними підписує договір, щоб вони надавали послуги пацієнтам».

«Наша мета – створити сильну інституцію сімейних лікарів, які стануть нашими амбасадорами, амбасадорами того, що держава гарантує список послуг, які надаються на первинній ланці. Сімейні лікарі навчатимуть українців здорового способу життя», – зазначила вона.

«Те, що сьогодні 1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, насправді це є виявом довіри до нашої сімейної медицини. Ми інколи в нашому товаристві жартуємо, що це є своєрідними медичними виборами. Люди обирають тих лікарів, яким довіряють. У нас вже є багато таких лікарів, які мають більше 2000 підписаних декларацій», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак..

За її словами, що високий відсоток договорів з Нацслужбою здоров’я підписали не лише в містах обласного значення, а й у сільських місцевостях. Із 38 закладів охорони здоров’я комунальної і приватної власності, які підписали такі договори, 11 – це заклади, розташовані у Львові. Інші – це міська лікарня міста Славська, Гніздичівська сільська лікарська амбулаторія, яка в першій хвилі підписала договір, це Борислав, Самбірський, Жовківський, Кам’янка-Бузький райони.

Зазначимо, з 25 по 29 серпня у Львові кращі сімейні лікарі з різних країн світу діляться своїм досвідом у сфері первинної медичної допомоги, зокрема використання класифікацій ICD-11, ICPC-2, SNOMED, ICF, новітніх практик та ініціатив під час щорічної зустрічі Міжнародного класифікаційного комітету (WICC) Світової організації сімейних лікарів (WONCA).

Довідково.

Міжнародний класифікаційний комітет (WICC) розробляє та підтримує впровадження класифікацій у сфері сімейної медицини та загальної практики з метою покращення якості медичних послуг по всьому світу.

На початку 2017 року Міністерство охорони здоров’я України підписало угоду зі Всесвітньою організацією сімейних лікарів (WONCA) щодо ліцензійного використання Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2) у загальній практиці. Українські лікарі офіційно долучилися до глобальної спільноти медиків, які щоденно у своїй роботі використовують цю просту та зручну класифікацію первинної медичної допомоги. Це один з елементів докорінних змін в українській системі охорони, які розпочалися з квітня 2018 року.

ICPC-2 – це система, що дозволяє кодувати причину кожного окремого звернення пацієнта до лікаря. Це єдина система, яка дає змогу класифікувати не лише хвороби, але й симптоми.

В основі класифікації лежить візит пацієнта до лікаря. Це базова одиниця обліку роботи сімейного лікаря, яка в ICPC-2 складається з трьох основних частин:

Причина звернення пацієнта до лікаря (найчастіше це певні скарги, консультації щодо підтримки здоров’я чи оцінка результатів аналізів). Діагноз (як бачить проблему сімейний лікар). Дії (що необхідно зробити у конкретній ситуації – направлення на додаткові методи обстеження чи направлення на вторинну ланку до спеціалістів).

Систему ІСРС-2 розробили спеціально для електронного ведення медичних записів. Використання ІСРС-2 для отримання статистичних відомостей та контролю якості надання медичних послуг є набагато простішим та достовірнішим, ніж ручний підрахунок медичних записів пацієнтів.