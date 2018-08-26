У Жовтанцях трагічно загинув пішохід

Учора, 25 серпня, о 21:50 у Кам’янка-Бузького районі трапилась автопригода.

“На автодорозі Львів – Луцьк водій вантажівки “БАЗ Т713.11″, мешканець с. Гряда, Жовківського району 1965 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканця с. Ропавське Турківського району 1968 року народження”, – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пішохід рухався у попутному напрямку по проїжджій частині дороги. Загинув на місці події.

Тіло скеровано в морг Камʼянка – Бузької ЦРЛ.