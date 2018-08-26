У Львові горів склад (відео)

Вчора рятувальники отримали повідомлення про те, що на вулиці Грабовського,11 горить складське приміщення. Вогнеборці негайно виїхали на виклик.

Вогонь загорівся у будівлі площею 2400 м кв. Через це довелось викликати допомогу. Загалом долучилися 70 рятувальників, 14 одиниць спецтехніки, 13 ручних та 2 лафетних стволів.

“Складність пожежі полягала в тому, що по прибуттю всі двері були зачинені і рятувальникам довелось їх відчиняти своїми засобами, а саме ломами та бензорізами. Також впритул до стіни будівлі, що палала, були припарковані автомобілі, тому рятувальники відтягували їх подальше від вогню лебідкою рятувального автомобіля. Найближчі пожежні гідранти були розташовані на відстані 300 та 500 метрів”, – розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Пожежу загасили пізно вночі. Вогонь знищив 1500 метрів покрівлі.

12 автомобілів пожежникам вдалось врятувати.

На місці події ніхто не постраждав. Правоохоронці з’ясовують причину загоряння.