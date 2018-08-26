Російські боти поширюють брехню про вакцинацію

Російські тролі та боти поширюють у соцмережах неправдиву інформацію про щеплення. Такими є результати дослідження американських вчених. Дослідники проаналізували тисячі твітів, які були опубліковані протягом 2014-2017 років.

Кажуть, що велику частину написали саме із російських фейкових акаунтів.

“Це були твіти з нісенітницями про вакцинацію, як те, що вони викликають аутизм чи вбивають людей. Також були дописи й нібито на підтримку щеплень. В такий спосіб російські тролі розпалювали дискусії щодо вакцин, які могли заплутати мільйони людей та вплинути на їхнє рішення відмовитися від вакцинації”, – пояснила Уляна Супрун.

Вона додала, що за останні 6 місяців в Європі на кір захворіли 41 тисяча людей, 37 людей померли. Хвороба поширюється насамперед тому, що дуже багато людей відмовляються від щеплень через дезінформацію.

“В Україні російські боти, тролі та проросійські політики вже роками поширюють брехню про щеплення й займаються підривом вакцинації населення. Як наслідок – маємо недовіру до вакцин та спалахи хвороб”, – сказала Супрун.

Тому варто завжди перевіряти джерела інформації та не робити висновків із повідомлень, котрі не мають фактів.