Порошенко підписав закон про поширення пільг учасників АТО на учасників ООС

Передбачається, що пенсію вони будуть отримувати на рівні військовослужбовців строкової служби

Президент України Петро Порошенко підписав Закон, який передбачає поширення пільг учасників АТО на учасників ООС. Про це повідомляє ТСН.

“Забезпечуються і гарантуються права українського війська в зв’язку з проведенням операції Об’єднаних сил. Водночас гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогодні я переконаний, що це той шлях, яким ми рухаємося в дуже правильному напрямку”, – сказав Порошенко.

Закон покликаний врегулювати питання соціального захисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, а також інших питань, пов’язаних із здійсненням зазначених заходів.

Зокрема, учасники ООС зможуть отримувати пенсію на рівні військовиків строкової служби.