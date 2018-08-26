“Нагуєвичі” запрошують на Франковий вік-енд

Заходи тут триватимуть сьогодні та завтра
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Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» святкує 162 роки від дня народження Івана Франка.

Тож сьогодні до 20:00 на відвідувачів чекатимуть різні види народних промислів, ремесл, кухні та майстер-класи:

  • понад 50 етно-локацій з терен Бойківщини, Гуцульщини та Лемківщини,
  • майстер-клас від Левка Скопа та Тетяни Думан «Вікно – Образ – покровителі Франків»: європейська виставка ікон святих Івана, Ольги, Петра, Марії,
  • майстер-клас виробів із соломи «Вухата сова»,
  • склопластика від Максима Гончарука,
  • гончарі Микола Величко та Олександр Дворак, ковалі, шкіряний цех,
  • восковий цех та свічкова майстерня від Наталії Маців,
  • реконструкція епохи «Захара Беркута»»: руські лицарі, мечі та кольчуги,
  • реконструкція бойківських обжинків  у саді Франка від професора Михайла Хая,
  • франкова кухня за рецептами Ольги Франко-Ключко,
  • гуцульські рушники і ткацтво (Косів), гуцульська кухня та гуцульська аптека, мольфарська аптека,
  • фото-зона «Франко-фото»,
  • «Франко-ровер» – веломандрівка мальовничою територією місцями Франка,
  • Франко і східна культура: національна кухня кримських татар,
  • троїсті музики музею Івана Франка в Криворівні,
  • вироби з бісеру (Верховина),
  • театралізовані екскурсії на «галявині казок»,
  • розваги для дітей: ралі для карапузів, надувна скеля Каменяра, батути та інше.

Також увечері на Франковому концерті гостей розважатимуть українські виконавці та відомі письменники.

А 21:30 год відбудеться презентація фільму «Червоний» за участі головних героїв та автора роману Андрія Кокотюхи, кінопрокат «Злата».

Завтра, 27 серпня, зранку урочисто покладуть квіти до пам’ятника Каменяра. А згодом відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів премії імені Івана Франка за адресою: народний дім, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20.

Довідка:

Нагуєвичі – село, де народився і провів дитинство Іван Франко. Тут він часто бував, коли навчався у Дрогобичі та Львові, сюди приїздив із сім`єю на відпочинок та для праці. Франко присвятив Нагуєвичам наукові праці, тут написав повість «Захар Беркут», багато оповідань та поезій.

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений на території родинного маєтку Франків з метою збереження історичної пам’яті про українського письменника, розвитку української культури та виховання молод