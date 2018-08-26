“Нагуєвичі” запрошують на Франковий вік-енд
Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» святкує 162 роки від дня народження Івана Франка.
Тож сьогодні до 20:00 на відвідувачів чекатимуть різні види народних промислів, ремесл, кухні та майстер-класи:
- понад 50 етно-локацій з терен Бойківщини, Гуцульщини та Лемківщини,
- майстер-клас від Левка Скопа та Тетяни Думан «Вікно – Образ – покровителі Франків»: європейська виставка ікон святих Івана, Ольги, Петра, Марії,
- майстер-клас виробів із соломи «Вухата сова»,
- склопластика від Максима Гончарука,
- гончарі Микола Величко та Олександр Дворак, ковалі, шкіряний цех,
- восковий цех та свічкова майстерня від Наталії Маців,
- реконструкція епохи «Захара Беркута»»: руські лицарі, мечі та кольчуги,
- реконструкція бойківських обжинків у саді Франка від професора Михайла Хая,
- франкова кухня за рецептами Ольги Франко-Ключко,
- гуцульські рушники і ткацтво (Косів), гуцульська кухня та гуцульська аптека, мольфарська аптека,
- фото-зона «Франко-фото»,
- «Франко-ровер» – веломандрівка мальовничою територією місцями Франка,
- Франко і східна культура: національна кухня кримських татар,
- троїсті музики музею Івана Франка в Криворівні,
- вироби з бісеру (Верховина),
- театралізовані екскурсії на «галявині казок»,
- розваги для дітей: ралі для карапузів, надувна скеля Каменяра, батути та інше.
Також увечері на Франковому концерті гостей розважатимуть українські виконавці та відомі письменники.
А 21:30 год відбудеться презентація фільму «Червоний» за участі головних героїв та автора роману Андрія Кокотюхи, кінопрокат «Злата».
Завтра, 27 серпня, зранку урочисто покладуть квіти до пам’ятника Каменяра. А згодом відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів премії імені Івана Франка за адресою: народний дім, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20.
Довідка:
Нагуєвичі – село, де народився і провів дитинство Іван Франко. Тут він часто бував, коли навчався у Дрогобичі та Львові, сюди приїздив із сім`єю на відпочинок та для праці. Франко присвятив Нагуєвичам наукові праці, тут написав повість «Захар Беркут», багато оповідань та поезій.
Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений на території родинного маєтку Франків з метою збереження історичної пам’яті про українського письменника, розвитку української культури та виховання молод