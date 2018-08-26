“Нагуєвичі” запрошують на Франковий вік-енд

Заходи тут триватимуть сьогодні та завтра

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» святкує 162 роки від дня народження Івана Франка.

Тож сьогодні до 20:00 на відвідувачів чекатимуть різні види народних промислів, ремесл, кухні та майстер-класи:

понад 50 етно-локацій з терен Бойківщини, Гуцульщини та Лемківщини,

майстер-клас від Левка Скопа та Тетяни Думан «Вікно – Образ – покровителі Франків»: європейська виставка ікон святих Івана, Ольги, Петра, Марії,

майстер-клас виробів із соломи «Вухата сова»,

склопластика від Максима Гончарука,

гончарі Микола Величко та Олександр Дворак, ковалі, шкіряний цех,

восковий цех та свічкова майстерня від Наталії Маців,

реконструкція епохи «Захара Беркута»»: руські лицарі, мечі та кольчуги,

реконструкція бойківських обжинків у саді Франка від професора Михайла Хая,

франкова кухня за рецептами Ольги Франко-Ключко,

гуцульські рушники і ткацтво (Косів), гуцульська кухня та гуцульська аптека, мольфарська аптека,

фото-зона «Франко-фото»,

«Франко-ровер» – веломандрівка мальовничою територією місцями Франка,

Франко і східна культура: національна кухня кримських татар,

троїсті музики музею Івана Франка в Криворівні,

вироби з бісеру (Верховина),

театралізовані екскурсії на «галявині казок»,

розваги для дітей: ралі для карапузів, надувна скеля Каменяра, батути та інше.

Також увечері на Франковому концерті гостей розважатимуть українські виконавці та відомі письменники.

А 21:30 год відбудеться презентація фільму «Червоний» за участі головних героїв та автора роману Андрія Кокотюхи, кінопрокат «Злата».

Завтра, 27 серпня, зранку урочисто покладуть квіти до пам’ятника Каменяра. А згодом відбудеться урочиста церемонія нагородження лауреатів премії імені Івана Франка за адресою: народний дім, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 20.

Довідка:

Нагуєвичі – село, де народився і провів дитинство Іван Франко. Тут він часто бував, коли навчався у Дрогобичі та Львові, сюди приїздив із сім`єю на відпочинок та для праці. Франко присвятив Нагуєвичам наукові праці, тут написав повість «Захар Беркут», багато оповідань та поезій.

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» створений на території родинного маєтку Франків з метою збереження історичної пам’яті про українського письменника, розвитку української культури та виховання молод