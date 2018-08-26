На Старосамбірщині автомобіль злетів з моста

Учора, 25 серпня, о 15:14 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород, у селі Стрілки, водій автомобіля “Шкода Октавія” не впорався із керуванням. Він виїхав за межі автомобільного мосту, з’їхав у річку і перекинувся.

Унаслідок ДТП троє людей потрапили у лікарню

Зокрема у водія діагностували поєднану травму тіла, ЗЧМТ, Закритий перелом правої стегнової кістки, відкритий перелом середньої третини лівої гомілки.

У 34-річної пасажирки – перелом спинки носа та рвана рана на обличчі. В автомобілі також була пятирічна дитина. У неї – закрита черепно-мозкова травма.

Усі троє – мешканці села Верхній Лужок Старосамбірського району.