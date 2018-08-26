Львів сьогодні прощається із Героєм Мар’яном Найдою

Сьогодні, 26 серпня, у Львові відбудеться похорон загиблого на Сході Мар’яна Найди. Він загинув у с. Кримське на Луганщині. У Героя залишилась мати та молодший брат.

О 12.00 год відбудеться чин похорону та прощання у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. О 12.45 год домовину з тілом перевезуть до Личаківського кладовища. О 13.15 год відбудеться похорон на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 76.

Додамо, що старший солдат Мар’ян Володимирович Найда народився 13 квітня 1997 року у місті Львові. Закінчив Львівський навчальний комплекс ЛНВК «Провесінь». Продовжив навчання у Львівському автомобільно-дорожньому коледжі та Технічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка». У 18 років пішов добровольцем у батальйон «Донбас».

З серпня 2015 року до вересня 2016 року перебував на військовій службі в Національній гвардії України (військова частина 3057) м. Маріуполь.

З лютого 2017 року проходив службу за контрактом в Збройних силах України.