Аеропорт “Львів” зустрів сьогодні мільйонного пасажира 2018 року

Міжнародний аеропорт “Львів” сьогодні привітав мільйонного пасажира 2018 року. Нею стала львів’янка Анна Дронь, вона прилетіла до Львова рейсом Берлін – Львів WZZ 6770 авіакомпанії Wizz Air о 10-05.

“З нагоди Дня Незалежності та Дня авіації України Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» зробив чудовий подарунок для себе, міста та держави – подолано рубіж у мільйон пасажирів у рік”, – повідомили у прес-службі летовища.

Щасливиці подарували сувенірну продукцію аеропорту та ваучер у бізнес-зал міжнародних і внутрішніх рейсів.

Додамо, у 2017 році мільйонний пасажир аеропорту прибув лише 1 грудня. Тоді ним стала Вікторія Ревуцька з Ковеля, яка відправлялася рейсом Львів-Бориспіль авіакомпанії МАУ. Цього ж року, за словами генерального директора аеропорту «Львів» Тетяни Романовської, летовище планує обслужити 1,7 млн пасажирів, а у наступному – вийти на показник у 2 млн. пасажирів.