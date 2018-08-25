За добу на Львівщині сталось 64 ДТП

24 серпня на Львівщині правоохоронці зафіксували 64 ДТП. Одна із них призвела до летальних наслідків.

“В чотирьох ДТП потерпіли пішоходи – дві літні жінки, одна з яких загинула, та двоє малолітніх дітей. Наїзди транспортних засобів на 5-річних хлопчика та дівчинку сталися у Сколівському та Яворівському районах. Ще в одній автопригоді був травмований велосипедист”, – повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

За наслідками інших ДТП складено адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та не створювати аварійних ситуацій.