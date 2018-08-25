У Раві-Руській під колесами авто загинула жінка

Учора, 24 серпня, у Раві-Руській Жовківського району сталась смертельна ДТП. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

“24 серпня, близько 16:30 год. в м. Рава-Руська Жовківського району на вул. Львівська, водій автомобіля “Мерседес Бенц”, мешканець м. Рава-Руська 1968 року народження, здійснив наїзд на пішохода”, – йдеться у повідомленні.

76-річна жінка, також мешканка Рави-Руської, раптово вийшла на проїжджу частину. Загинула на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини події.